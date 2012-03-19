Wordpress. Сделать сайт мультиязычным.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок131 просмотр
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Нужен специалист по Wordpress, который сможет к уже существующему сайту на русском языке добавить английскую версию.

WordPress
12 лет назад
infomedia
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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