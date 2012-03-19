Решить проблемы с jomsocial

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим специалист для работы с jomsocial

Установлена joomla 2.5.2 и лицензия Jomsocial 2.4.3 со всеми плагинами

Возникли проблемы при создании событий (загрузка идет а события не создаются)

Нужно срочно поправить.

12 лет назад
Tayler
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доделать главную страницу

    Здравствуйте Я представляю компанию МИСТЕР СУМКИН У нас есть сайт http://www.sumki.ru/ В нем мы меняем главную страницу , которую нужно доработать http://testcopy.sumki.ru/index.html Нужно доделать главную страницу Нужно сделать другие страницы сайта под дизайн главной страницы А так же хотелось ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конвертация базы IPB -> Wordpress

    Очень желательно понимание работы Wordpress / bbPress 1. Необходимо перенести пользователей (можно без паролей) из форума IPB 3.0 в установленный Wordpress 3.3 / BuddyPress 1.5.5 2. Необходимо топики из несколько разделов форума ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отладка парсера

    Есть парсер который вытягивает данные с сайтов - статусы. Проблема в том что с одного из сайтов перестал вытягивать, нужно выяснить в чем причина вернуть в рабочее состояние.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать Flash приложение под API ВКонтакте

    Флеш представляет из себя простое и небольшое приложение, основная задача которого подгружать картинки и показывать их в виде печатного журнала с эффектом перелистывания страниц. Изначально флешка была встроена в сайт. Входные данные во флеш поступают ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Учет платежей/пользователей платного сервиса

    $250

    Разработка системы учета поступивших от пользователей средств. Данные вводятся администратором в закрытом разделе сайта. Администратор входит под логином/паролем. Ввод данных 1) Форма ввода данных пользователя в базу данных (вводится логин, пароль, контактный email, имя/фамилия, дата регистрации) 2) Форма ввода ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подключить несложную систему оплаты, DLE

    Здравствуйте, нужен программист с опытом работы с DLE. Задача - Подключить несложную систему оплаты за скачивание файлов на сайте, по аналогии с сайтом: http://zalivka.com/file/9235/z339microsoft.office.2010.professional.plus.rar.html Опыт подобной работы будет плюсом Требования к исполнителю: Ответственность - соблюдение сроков, присутствие в сети ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно исправить jquery код

    есть модальное окно на странице, которое открывается 2 способами (через адресную строку и через кнопку меню), если открывать его ссылке (через адресную строку), то все хорошо, а когда через кнопку в меню - перестают отображаться ...

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибки по сайту на php

    Здравствуйте, есть готовый купонный сайт. Нужно исправить следующие ошибки 1,в админ панели выставлена акция, но на сайте не отображается данная акция ( хотя раньше всё работало) 2. В админ панели выставлен процент в в скидках, но в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Система обслуживания потребительской панели

    Бизнес-требования Удаленный сбор данных о покупках определенной группы людей (домохозяйств) посредством идентификации товаров с помощью сканера штрих кодов для дальнейшей обработки данных и предоставления результатов в виде статистического отчета on-line. Пользовательские требования Группы пользователей: 1. Пользователи, предоставляющие данные ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад