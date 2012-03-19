Переделать Flash приложение под API ВКонтакте

Флеш представляет из себя простое и небольшое приложение, основная задача которого подгружать картинки и показывать их в виде печатного журнала с эффектом перелистывания страниц. Изначально флешка была встроена в сайт. Входные данные во флеш поступают в виде xml (название картинки и тд).

Сейчас требуется сделать из этой флешки приложения для vk (потом и для fb).

Картинки будут загружаться с определенного сайта. Исходники флеша есть.

Если есть вопросы - в ЛС, жду предложений по ценам и срокам.