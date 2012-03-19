Система обслуживания потребительской панели

Бизнес-требования

Удаленный сбор данных о покупках определенной группы людей (домохозяйств) посредством идентификации товаров с помощью сканера штрих кодов для дальнейшей обработки данных и предоставления результатов в виде статистического отчета on-line.

Пользовательские требования

Группы пользователей:

1. Пользователи, предоставляющие данные о своих покупках.

Процесс сбора данных заключается в идентификации купленных товаров с помощью штрих-кодов и ввода дополнительной информации о покупках (место покупки, цена, количество и т. д.)

2. Администраторы.

Основной задачей администраторов является проверка, классификация, редактирование данных о товарах.

3. Аналитики.

Пользователи, получающие доступ к статистической информации согласно выделенных им прав (доступ к определенной части данных)

Функциональные требования

1. Пользователь регистрируется в системе, заполняя анкету. После проверки регистрационных данных администрацией он становится участником системы.

2. Все участники ежедневно добавляют в систему информацию о купленных ими товарах.

3. Идентификация товара происходит посредством сканирования штрих-кодов товаров или ручного ввода информации о товаре.

4. Участники системы будут получать вознаграждение в виде баллов, которые в последствии можно будет обменять.

5. Статистическая обработка данных. Система статистики представляет собой набор математических расчётов по заданным нами формулам с возможностью фильтрации и отбора данных.

Результаты расчетов представляются в виде графиков, таблиц, диаграмм за определенный период или в динамике с возможностью сохранения и экспорта.