Настроить магазин на OsCommerrce

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Все доброго дня, нужен человек хорошо разбирающийся в OsCommerrce...

нужно настроить магазин

подробности в icq: : 2654949

цена и срок ..

жду предложений (фрилансеры только с отзывами)

12 лет назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$15
1 день