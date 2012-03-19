Доработка проекта на codeigniter

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки131 просмотр
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Требуется доработать сайт на фреймворке codeigniter

Задачи по верстке (правки), выводу контента, функционалу админки.

Работа через задачник redmine

Сайт test.be3.name

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12 лет назад
team-press
Вадим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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