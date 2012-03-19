Web-based CRM

$250
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок173 просмотра
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Ищем исполнителя на простенькую CRM. Нужно на php связать единым интерфейсом 5 табличек. В основной (рабочей) таблице есть записи. У пользователей с разным уровнем доступа разные возможности по внесению правок к этим записям. Лог изменений.

В приложенном файле кусок ТЗ с описанием таблиц.

Заинтересованы в длительном сотрудничестве, на почве развития этой CRM.

От исполнителя помимо навыков программирования желательно использование скайпа, знание интерфейса гуглдокументов.

12 лет назад
qast
35 летПортугалия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
drosel152
Юра 
45 летБельгия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$250
10 дней