Web-based CRM

Нужен кодер для различных работ по магазу. пока что несколько работ 1) изменение и усовершентсвование регистрации пользователей (вкладки, оформление без регистрации) 2) корректировка уведомлений о заказе на емэйл (надо добавлять доп. поля из товарных позиций, сделать другой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя на простенькую CRM. Нужно на php связать единым интерфейсом 5 табличек. В основной (рабочей) таблице есть записи. У пользователей с разным уровнем доступа разные возможности по внесению правок к этим записям. Лог изменений.
В приложенном файле кусок ТЗ с описанием таблиц.
Заинтересованы в длительном сотрудничестве, на почве развития этой CRM.
От исполнителя помимо навыков программирования желательно использование скайпа, знание интерфейса гуглдокументов.
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