Web-based CRM

Ищем исполнителя на простенькую CRM. Нужно на php связать единым интерфейсом 5 табличек. В основной (рабочей) таблице есть записи. У пользователей с разным уровнем доступа разные возможности по внесению правок к этим записям. Лог изменений.

В приложенном файле кусок ТЗ с описанием таблиц.

Заинтересованы в длительном сотрудничестве, на почве развития этой CRM.

От исполнителя помимо навыков программирования желательно использование скайпа, знание интерфейса гуглдокументов.