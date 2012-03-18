Исправить непонятный баг в магазине

Есть магазин на oscommercу. remmaster.by залили прайс при помощи модуля easy populate (экспортировали с экселя) В категории сексшоп и других происходит какая то ерунда. http://remmaster.by/etam-reklama-nizhnego-belja-muzee/p-1513.html - пишет, что товар находится в категории биотуалеты. Как это можно исправить?