Исправить непонятный баг в магазине

Необходимо создать выгрузку из 1C 8.2 как у http://1c-virtuemart.ru/. В 1С дописан справочник ОЕМ - оригинальных номеров, привязанных к той или иной номенклатуре. Нужен обработчик для выгрузки данных именно из этого справочника ОЕМ. Бюджет обсуждается ...
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Есть магазин на oscommercу. remmaster.by залили прайс при помощи модуля easy populate (экспортировали с экселя) В категории сексшоп и других происходит какая то ерунда. http://remmaster.by/etam-reklama-nizhnego-belja-muzee/p-1513.html - пишет, что товар находится в категории биотуалеты. Как это можно исправить?
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