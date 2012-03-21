Создать ряд эффектов, javascript

$250
Веб-программированиеЗавершен7 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать ряд эффектов. Работа с графикой (не используя канвас и прочую ерундень) на javascript.

Javascript
12 лет назад
profidiz
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$500
3 дня
Я уже отчаялся в поисках профессионального исполнителя сложнейшей задачи по js . И вот встретил Сергея. Честно: изумлён профессионализмом! Сложнейшие кодовые пируэты - быстро и качественно! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Было приятно и интересно работать над проектом. Интересная задача и адекватный заказчик.