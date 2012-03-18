Надо сделать 3 доработки для сайта http://mods-shop.ru:

1. http://mods-shop.ru/akczii

Тут надо значок СКИДКА наложить на фотографию, чтобы фотография не вытеснялась position:absolute или relative

2. Если щелкнем по товару с этим значком, то на карточке товара увидим старую зачеркнутую цену. Нужно, чтобы старая цена была выведена и в списке товаров.

3. Нужно добавить возможность оформления заказа без регистрации. Добавьте товар в корзину и нажмите оформить заказ. Система предлагает нам пройти регистрацию или авторизоваться. К этим двум пунктам надо добавить предложение "Оформить заказ без регистрации" и при щелчке пользователю остается заполнить форму и пройдет скрытая регистрация.

Сайт работает на Joomla с VirtuaMart

Это надо доделать до 21:00 по Москве. Бюджет 20$. Оплата по факту.