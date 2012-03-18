Нужен верстальщик 1. Сверстать страницу из PSD и записью либо другой программой записи видео. 2. Кроссбраузерно div 3. Валидно IE 7+, Firefox 4+, Chrome 15+, Safari 5+, Opera 11+. 4. Со всеми ссылками 5. Пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать 3 доработки для сайта http://mods-shop.ru:
Тут надо значок СКИДКА наложить на фотографию, чтобы фотография не вытеснялась position:absolute или relative
2. Если щелкнем по товару с этим значком, то на карточке товара увидим старую зачеркнутую цену. Нужно, чтобы старая цена была выведена и в списке товаров.
3. Нужно добавить возможность оформления заказа без регистрации. Добавьте товар в корзину и нажмите оформить заказ. Система предлагает нам пройти регистрацию или авторизоваться. К этим двум пунктам надо добавить предложение "Оформить заказ без регистрации" и при щелчке пользователю остается заполнить форму и пройдет скрытая регистрация.
Сайт работает на Joomla с VirtuaMart
Это надо доделать до 21:00 по Москве. Бюджет 20$. Оплата по факту.
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