Нужна профессиональная верстка

Веб-программированиеЗавершен2 заявки238 просмотров
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Нужен верстальщик

1. Сверстать страницу из PSD и записью либо другой программой записи видео.

2. Кроссбраузерно div

3. Валидно IE 7+, Firefox 4+, Chrome 15+, Safari 5+, Opera 11+.

4. Со всеми ссылками

5. Пишите почту и ICQ вышлю тех задание.

Бюджет 10 условнных единиц).

12 лет назад
pavel_brunki
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
msk-nightingale
Алексей 
27 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$1
4 дня
Алексей сделал все хорошо справился с поставленными условия, отзыв очень положительный десять баллов из десяти , сделал больше чем ожидал, очень хороший исполнитель можно рассчитывать на длительное положительное сотрудничество рекомендую обращаться с нему.
Отзыв нейтральный. Без комментариев.
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