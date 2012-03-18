Создание xml выгрузки стандартного формата с сайта скидок (примеры пустого и заполненного файла прикреплены в архиве). После выбора исполнителя опишу в отдельном файле, где брать всю информацию с сайта для заполнения тегов в файле выгрузке.

Созданный вариант выгрузки выкладывается на ваш сервер, после проверки и внесения правок, результат работы пересылается в файле (-ах) php

Создать файлы выгрузок xml (в результате - php) для всех городов с разбивкой по странам (для каждой страны отдельный файл):

Biglion (biglion.ru)

$30 за сайт. Срок — 2 дня на сайт.

если сработаемся есть достаточно большой объем сайтов скидок, для парсинга.