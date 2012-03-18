Есть действующий сайт на php+mysql. Нужно написать движок на CodeIgniter под действующую структуру базы данных и сохранив все урлы. Также по ходу возможно потребуется кое-что поправить. Проект достаточно большой, поэтому ищется исполнитель готовый посвятить проекту достаточно много времени, плюс в перспективе еще взять похожий проект.

По вопросу оплаты и стоимости проекта хотелось бы выслушать предложения. Как вариант, оплата пошагово, после расписания всех этапов и их стоимости. Либо оплата по затраченным часам, ориентируюсь на ставку 300руб./час.