Нужна фоновая музыка для сайта на Joomla

Нужна помощь в установке слайдера на dle 9.5 как на сайте http://kinoman.triolan.com.ua/ У меня есть рип сайта вместе с этим слайдером, только он напрочь отказывается работать. Работы вроде мало, но я в этом просто кран. Бюджет <=200rub icq ...