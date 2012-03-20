Небольшие доработки для сайта.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки171 просмотр
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Для сайта www.belladress.ru нужно сделать небольшие доработки. Сайт написан на virtuemart.

1) поменять логотип, вместо "Clothes online store" нада сделать Bella магазин одежды

2) поменять фон сайта. Вместо наклонных палосок сделать что то наподобие как тут - http://lab-fashion.com/

3) на странице сделать http://www.belladress.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=27 сделать по 3 категории в одном ряду

Исходники дизайна есть.

От исполнителей сроки и цена. Можно по отдельности.

12 лет назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
skinenkov
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Положительные впечатления. Работа выполнена качественна, даже была проявлена инициатива. Рекомендую.
Приятно работать с такими заказчиками - четкие задачи и условия, своевременная полная оплата. Мои Вам 10 баллов за сотрудничество.