Доработка ajax скрипта самописного модуля

Необходимо выполнить следующие работы на основе CMS Битрикс: 1. Установка на сервер 2. Верстка дизайна под Битрикс 3. Адаптация верстки (интеграция) 4. Настройка функционала 5. Настройка каталога интернет-магазина с 1С 8 "Управление торговлей" 6. Программинг где потребуется Ищем квалифицированного программиста 1С-Битрикс, указывайте ...
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Имеется самописный модуль, задачи модуля - без перезагрузки страницы обновлять информацию в блоке, после активации или деактивации отдельно взятого флага(bookmarks).
Стили блока были доработаны, и на сегодняшний день блок динамически меняет свой размер в зависимости от различных факторов. Все работает отлично до тех пор, пока не пытаешься пометить или снять пометку задействованного флага. В текущей реализации стили блока сбрасываются к начальным и это не устраивает. Требуется доработать код js файла модуля, научив его передавать стили блока.
Бюджет задачи - 30 у.е.
Код для ознакомления предоставлю желающим.
Связь лучше держать через скайп - raspytnik
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