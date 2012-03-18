Доработка ajax скрипта самописного модуля

Имеется самописный модуль, задачи модуля - без перезагрузки страницы обновлять информацию в блоке, после активации или деактивации отдельно взятого флага(bookmarks).

Стили блока были доработаны, и на сегодняшний день блок динамически меняет свой размер в зависимости от различных факторов. Все работает отлично до тех пор, пока не пытаешься пометить или снять пометку задействованного флага. В текущей реализации стили блока сбрасываются к начальным и это не устраивает. Требуется доработать код js файла модуля, научив его передавать стили блока.

Бюджет задачи - 30 у.е.

Код для ознакомления предоставлю желающим.

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