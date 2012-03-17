Модуль DLE

Нужно написать модуль партнерки для Datalife Engine 9.3:

Возможность выставлять цены на категории (например: За категорию ОС Windows – 0,50руб , *Unix – 0,70 руб)

Считать новости и комментарии с указанной даты

Указывать сумму для вывода(например на балансе 100 рублей,я хочу

снять 50 )

Минимальная сумма для выплаты(например выставить мин. сумму в 20

рублей,чтобы выводилось в профиле минимальная сумма для вывода 20 рублей.

Возможность указывать номер кошельков QIWI и Webmoney

· Автоматическое начисление денег при добавлении новости

· Автоматическое минусование баланса при удалении новости

· Отображения партнерки профиле пользователя, минимальная сумма для вывода и тп

· В профиле пользователя отображение статистики в реальном времени его заработок –за новости

· При достижения минимума выплаты – отображение ссылки на подачу заявки на выплату (с указание куда переводить и комментария к заявке).

· Указание данных поданной заявки – ожидает проверки администратором или принята на выполнение администратором (кем именно и время принятия)

· Отправка сообщения на указаный в админке е-мейл сообщения о поступлении заявки на вывод средств с данными по ней (если такой e-mail указан)

· Автоматическое начисление денег при добавлении новости

· Автоматическое минусование у одного автора и начисление новому автору при изменении автора новости

· Исключения пользователей из участия в партнерской программе

· Добавление выбранному пользоватфелю указанное количество новостей для оплаты

· Удаление выбранному пользователю указанное количество новостей для оплаты

· Массовое отклонение заявок на выплату денежек, очистка истории, обнуление всех заработков и т.д.

· Настройка минимальной суммы для вывода средств

· Настройка минимальной суммы для начала участия в партнерской программе

· Настройка валюты оплаты (рубли или доллары)

· Просмотр всех заявок на выплату.

Примерно как модуль Партнерская программа v.1.0,посмотреть можно тут

http://prowebber.ru/dle/moduls/7902-partnerskaya-programma-v10-adaptaciya-by-dotnet.html

Или можно переделать модуль Партнерская программа v.1.0.

Бюджет 50$.