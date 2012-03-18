Модернизировать компонент каталога для Joomla 2.5

Необходимо модернизировать компонент каталога K2 (или любое другое решение). Необходима совместимость с компонентом sh404

Принцип каталога в прилагаемых файлах.

На данный момент есть еще верстка, которую нужно "натянуть" на joomla (если возьметесь и за переработку /разработку компонента и за "натягивание" верстки укажите в заявке)

Нужен ответственный, надежный специалист.