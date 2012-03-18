Модернизировать компонент каталога для Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
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Необходимо модернизировать компонент каталога K2 (или любое другое решение). Необходима совместимость с компонентом sh404

Принцип каталога в прилагаемых файлах.

На данный момент есть еще верстка, которую нужно "натянуть" на joomla (если возьметесь и за переработку /разработку компонента и за "натягивание" верстки укажите в заявке)

Нужен ответственный, надежный специалист.

Joomla
12 лет назад
mariaji
Мария 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Работой Сергея осталась довольна, на 10++. Все сделал даже быстрее поставленного срока, учел все пожелания. Спасибо!
Приятный в общении человек, оплата вовремя.
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