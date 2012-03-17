Подключить биллинг smsbill

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Требуется подключить биллинг smsbill к сайту (самописный движок). Желательно наличие опыта подключения подписок, псевдо, смс именно этого биллинга

12 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад