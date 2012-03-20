Поддержка сайта.

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки153 просмотра
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Необходим человек, для поддержки сайта. Работы в оснвном будут

заключаться по правкам кроссбраузерности, изменению вывода

12 лет назад
igorg1985
Игорь 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
HYPERtxt
Гурам 
33 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-3)
12 лет назад
$50
1 день
Гурами опережал ход моих действий, все заработало быстрее, чем я думал.
Игорь приятен в общении и вполне адекватный человек. Работал без предоплаты. Все оплатил своевременно. Уважаю.
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