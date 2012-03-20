Поддержка сайта.

Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов; 1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек, для поддержки сайта. Работы в оснвном будут
заключаться по правкам кроссбраузерности, изменению вывода
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