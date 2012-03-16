Скрипт для печати бланка абонемента

wordpress 3.3.1 Задача: Покупатель вводит произвольную цену --> производит оплату
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется скрипт для заполнения онлайн и последующей печати бланка абонемента подписки на журнал (см. в приложении).
примерно как должно выглядеть:
на одой странице заполняются необходимые данные (ФИО, АДРЕСс, месяцы и т.д. ) рассчитывается сумма в зависимости от количества журналов и месяцев.
при нажатии на кнопку печать генерируется и распечатывается бланк подписного абонемента с необходимыми заполненными графами
внесенные пользователем данные сохранять не нужно.
заполнение бланка можно реализовать еще и таким образом как http://www.editionpress.ru/files/Podpiskapost_ds.pdf
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