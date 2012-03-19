Подключить Robokassa к блогу wordpress

$35
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

wordpress 3.3.1

Задача:

Покупатель вводит произвольную цену --> производит оплату

WordPress
12 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
davidikulusik
Давид 
36 летАрмения
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
  • Похожие заказы

  • Парсер rozetka и amazon под Win

    Нужен десктопный парсер товаров и отзывов магазинов rozetka и amazon, желательно (но не обязательно) на .NET. Парсер должен уметь находить новые товары и отзывы в указанных разделах, переводить при необходимости через яндекс или гугл ( не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка нового сайта на Джумла

    Ребята, этот проект уже второй раз открываю - исполнители ОТЗЫВАЙТЕСЬ. Мы готовы его запускать в работу. Нужно доработать недавно сделанный сайт www.ukrdruk.ua - на джумле (версия 1.5.24) + компонент К2. Основные работы: 1) реализовать сервис онлайн-чат ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсинг сайтов на основе одинаковых скриптов

    $500

    Есть несколько сайтов, сделанных на основе скрипта webasyst shop-script, Хочу сделать один ОСНОВНОЙ сайт, который будет вытягивать информацию с нескольких, второстепенных. Должна быть реализована функция автоматического обновления информации на основном сайте, если она изменилась на второстепенном. Возможно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Показывать записи о товарах в виде таблицы jQuery

    На сайте Joomla 2.5 размещен каталог с товарами для экстремального спорта и отдыха. Товары хранятся и выводятся с помощью компонента JReviews. Нужно сделать, чтобы товары выводились в виде таблицы с помощью плагина jQuery / DataTables. ...

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • ASMX Web-сервис (SOAP)

    есть ASMX Web-сервис http://ws.1gb.ua/Care.asmx с функциями: object[] TestObject(object[] obj) string[] TestStrArray(string[] obj) string TestString(string obj) и есть сайт на php нужно разработать функцию (скрипт) доступа к функциям вэб-сервис с php через SOAP команды -- функции вернут следующее [WebMethod] ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль доставки для Joomla 2.5 / Virtuemart 2.0

    Нужно сделать плагин / модуль доставки для Virtuemart. Модуль должен использовать Google Maps API v3 для вычисления расстояния между адресом магазина и адресом покупателя. Например, клиент указывает свой адрес и почтовый индекс в адресе доставки, скрипт ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно нужен скрипт

    Всем привет!!! Срочно нужен скрипт для организации конкурса красоты на уже существующем проекте. Цель состоит в том что каждый посетитель мог бы сделать выбор из двух фото девушек лучшую. Сайт на Джумле. Кто не понял ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад