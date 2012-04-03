Парсер rozetka и amazon под Win

Ребята, этот проект уже второй раз открываю - исполнители ОТЗЫВАЙТЕСЬ. Мы готовы его запускать в работу. Нужно доработать недавно сделанный сайт www.ukrdruk.ua - на джумле (версия 1.5.24) + компонент К2. Основные работы: 1) реализовать сервис онлайн-чат ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен десктопный парсер товаров и отзывов магазинов rozetka и amazon, желательно (но не обязательно) на .NET.
Парсер должен уметь находить новые товары и отзывы в указанных разделах, переводить при необходимости через яндекс или гугл ( не принципиально ) и складывать результаты в MS SQL базу
Подробности при переписке
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