Парсер rozetka и amazon под Win

Веб-программированиеЗавершен3 заявки221 просмотр
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Нужен десктопный парсер товаров и отзывов магазинов rozetka и amazon, желательно (но не обязательно) на .NET.

Парсер должен уметь находить новые товары и отзывы в указанных разделах, переводить при необходимости через яндекс или гугл ( не принципиально ) и складывать результаты в MS SQL базу

Подробности при переписке

12 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
GiPIP
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Сложная задача решена в срок и за разумные деньги, все правки учтены, сотрудничеством более чем доволен, обязательно обращусь еще.
Отличный заказчик. Всегда на связи, во время отвечает на вопросы. Грамотно ставит заказ. Оплата сразу после приема работы, рекомендую для сотрудничества!