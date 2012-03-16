Модуль доставки для Joomla 2.5 / Virtuemart 2.0

Всем привет!!! Срочно нужен скрипт для организации конкурса красоты на уже существующем проекте. Цель состоит в том что каждый посетитель мог бы сделать выбор из двух фото девушек лучшую. Сайт на Джумле. Кто не понял ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать плагин / модуль доставки для Virtuemart. Модуль должен использовать Google Maps API v3 для вычисления расстояния между адресом магазина и адресом покупателя.
Например, клиент указывает свой адрес и почтовый индекс в адресе доставки, скрипт прокладывает маршрут от адреса магазина до адреса покупателя и возвращает расстояние в милях, затем это расстояние умножается на 1.2 фунта и получается стоимость доставки. Стоимость доставки прибавляется к стоимости заказа.
Первые 6 миль считаются по минималке 10 фунтов (от 0 до 6 миль), и затем каждая следующая миля по 1.2 фунта за милю.
Максимальное расстояние для доставки не должно превышать 65 миль. А максимальный вес заказа не может превышать 2.5 кг. Можно ли показывать сообщение, если доставка недоступна?
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