Модуль доставки для Joomla 2.5 / Virtuemart 2.0

Нужно сделать плагин / модуль доставки для Virtuemart. Модуль должен использовать Google Maps API v3 для вычисления расстояния между адресом магазина и адресом покупателя.

Например, клиент указывает свой адрес и почтовый индекс в адресе доставки, скрипт прокладывает маршрут от адреса магазина до адреса покупателя и возвращает расстояние в милях, затем это расстояние умножается на 1.2 фунта и получается стоимость доставки. Стоимость доставки прибавляется к стоимости заказа.

Первые 6 миль считаются по минималке 10 фунтов (от 0 до 6 миль), и затем каждая следующая миля по 1.2 фунта за милю.

Максимальное расстояние для доставки не должно превышать 65 миль. А максимальный вес заказа не может превышать 2.5 кг. Можно ли показывать сообщение, если доставка недоступна?