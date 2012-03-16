Нужно написать модули, поправить сайт Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки86 просмотров
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Нужен человек который сможет поправить косяки в верстке сайта (на движке вебасисит) = выполнить несколько задач (разработать модуль или скрипт управления блоком спец. показов, настроить уже имеющийся скрипт импорта)

От вас:

- Хорошие знания пхп

- Отличные знания вебасист

- Порядочность

- Высокая скорость работы

Оплата сдельная.

12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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