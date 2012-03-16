Нужно написать модули, поправить сайт Webasyst

Доработать ShopScript Free
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который сможет поправить косяки в верстке сайта (на движке вебасисит) = выполнить несколько задач (разработать модуль или скрипт управления блоком спец. показов, настроить уже имеющийся скрипт импорта)
От вас:
- Хорошие знания пхп
- Отличные знания вебасист
- Порядочность
- Высокая скорость работы
Оплата сдельная.
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