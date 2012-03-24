Магазин шин

Насколько я был не доволен, мягко говоря, предыдущим кто пытался делать этот сайт настолько же я доволен Александром. Всё было сделано точно в срок (очень сжатый), причем даже с учетом времени на тестирование, без лишних вопросов и за разумные деньги.