Импорт dbf и dbt файлов

Добрый день есть магазин компонент VirtueMart, http://www.belladress.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=27 нужно сделать чтоб при нажатии кнопки сброс очищало фильтр и переходило на страницу категорий, сейчас очищает фильтр и остается на отфильтрованной странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача срочная. Срок исполнения 4-5 дней.
Краткое описание - есть некоторое кол-во dbf файлов, монстрической структуры с достаточно большим кол-вом полей. Кол-во и состав полей периодически меняется, какие то удаляются, какие то добавляются. Импортировать это добро нужно в mySQL, написать импортёр нужно соответсвенно на PHP.
Алгоритм работы предполагается следующий, все dbf приходят в zip архиве, скрипт распаковывает в какое то временное хранилище, получает список dbf файлов, обрабатывает их поочерёдно. Обработка каждого это - проверка есть ли такая таблица в mySQL (название таблицы соответствует имени dbf файла), если нет таблицы по структуре dbf файла создаётся аналогичная по структуре таблица на сервере, после чего туда переносяться и данные из dbf.
Если таблица уже существует, то производится проход по полям/столбцам dbf таблицы, проверяя есть ли такой столбец в аналогичной таблице mySQL, если есть есть переносим данные этого столбца, если нет этого столбца в mySQL то добавляем новый столбец в таблицу mySQL и переносим данные.
Важный момент dbf файлы содержат мемо поля, т.е. придётся работать и с dbf файлами (корректно их читать).
По согласованию типа полей в dbf и mySQL определимся, я выдам перечень.
Тестовый материал, тоже предоставлю, когда будет чего тестировать.
Могу рассмотреть и реализацию десктопного импортёра выполняющего эти функции (реализация предпочтительно Delphi или C#).
Оплата будет по факту, я не готов оплачивать время без финального результата.
Финальный результат это успешный тестовый прогон со следующими результатами:
- в пустой бд создались таблицы по структере и составу дбф и внесены данные
- в существующей таблице создалось новое поле и внеслись данные, при наличии нового поля в дбф
- в существующую таблицу внеслись данные при одинаковой структуре в мускуле и дбф
- в существующей таблице создалось новое поле и внеслись данные, при наличии изменении имени поля существующего раньше в дбф
- корректно считаны мемо поля при импорте
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