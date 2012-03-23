Импорт dbf и dbt файлов

$250
Веб-программированиеЗавершен2 заявки195 просмотров
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Задача срочная. Срок исполнения 4-5 дней.

Краткое описание - есть некоторое кол-во dbf файлов, монстрической структуры с достаточно большим кол-вом полей. Кол-во и состав полей периодически меняется, какие то удаляются, какие то добавляются. Импортировать это добро нужно в mySQL, написать импортёр нужно соответсвенно на PHP.

Алгоритм работы предполагается следующий, все dbf приходят в zip архиве, скрипт распаковывает в какое то временное хранилище, получает список dbf файлов, обрабатывает их поочерёдно. Обработка каждого это - проверка есть ли такая таблица в mySQL (название таблицы соответствует имени dbf файла), если нет таблицы по структуре dbf файла создаётся аналогичная по структуре таблица на сервере, после чего туда переносяться и данные из dbf.

Если таблица уже существует, то производится проход по полям/столбцам dbf таблицы, проверяя есть ли такой столбец в аналогичной таблице mySQL, если есть есть переносим данные этого столбца, если нет этого столбца в mySQL то добавляем новый столбец в таблицу mySQL и переносим данные.

Важный момент dbf файлы содержат мемо поля, т.е. придётся работать и с dbf файлами (корректно их читать).

По согласованию типа полей в dbf и mySQL определимся, я выдам перечень.

Тестовый материал, тоже предоставлю, когда будет чего тестировать.

Могу рассмотреть и реализацию десктопного импортёра выполняющего эти функции (реализация предпочтительно Delphi или C#).

Оплата будет по факту, я не готов оплачивать время без финального результата.

Финальный результат это успешный тестовый прогон со следующими результатами:

- в пустой бд создались таблицы по структере и составу дбф и внесены данные

- в существующей таблице создалось новое поле и внеслись данные, при наличии нового поля в дбф

- в существующую таблицу внеслись данные при одинаковой структуре в мускуле и дбф

- в существующей таблице создалось новое поле и внеслись данные, при наличии изменении имени поля существующего раньше в дбф

- корректно считаны мемо поля при импорте

12 лет назад
Ustas
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
klmnn
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Проект выполнен успешно (задача оказалась проблемней чем была на первый взгляд). Фидбек на уровне.
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