Разработка кредитного калькулятора

Основные технические требования:

1. Калькулятор должен в реальном времени рассчитывать по запросу пользователя суммы выплат.

2. Схема расчёта ведется по предложенной формуле и по выбранной схеме кредитования (аннуитет или классика).

3. На выходе пользователю должны быть предложены топ-5 наиболее выгодных предложений.

4. Калькулятор должен иметь доступный и понятный интерфейс

5. Итоговый результат должен отображаться в форме сравнительного графика и в форме таблиц с предложениями

Нужно создать кредитный калькулятор.

Понравившиеся работы:

http://www.express-credit.com.ua/ua/credits/calculator.html

http://unicom24.ru/creditcalc/

Сделать нужно похожий функционалу, только при нажатии на кнопку «Рассчитать» нужно не перегружать страницу (не отправлять POST-запрос). Лучше всего это сделать отправкой AJAX-запроса, но можно и на месте через JavaScript все посчитать и вывести. Серверная часть должна считаться на PHP c целью защиты данных и вывод на AJAX.

Основные технические требования:

1. Калькулятор должен в реальном времени рассчитывать по запросу пользователя суммы выплат.

2. Схема расчёта ведется по формуле и по выбранной схеме кредитования (аннуитет или классика).

3. На выходе пользователю должны быть предложены топ наиболее выгодных предложений.

4. Калькулятор должен иметь доступный и понятный интерфейс

5. Итоговый результат должен отображаться в форме сравнительного графика и в форме таблиц с предложениями

6. Модуль должен создавать блок, который я смогу поместить на выбранную страницу.

7. В модуле дополнительно нужно предусмотреть поля для вывода html-текста перед блоком и после блока. В этих полях будут различные тексты с форматированием.

8. Дизайн для блока нужно вынести в какой-то отдельный файл шаблона (CSS), чтобы была потом возможность самостоятельно поменять дизайн самого блока (цвета, шрифты, порядок вывода элементов и т.п.)

9. Данные будут браться с предоставляемого xml или вводиться пользователем самостоятельно.

a. Требуемые параметры в xml:

• банк

• процентная ставка

• комиссия ежемесячная

• комиссия единоразовая

o при этом необходимо сравнить подходит ли предложенная банком программа с учетом первоначального взноса и срока кредитования. Эти данные берутся из поля вводимого пользователем и сравниваются с данными из источника.

10. Также требуется создать возможность самостоятельно добавления xml.

Предпочтение отдается исполнителям с опытом разработки модулей. Желательно получить ссылки на сделанные модули, чтобы была ценить ваш уровень.

Интересуют разработчики с Украины.

Срок выполнения 9 дней.

Бюджет пишите в заявке к проекту.

За дополнительной информацией писать в личку.