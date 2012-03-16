Разработка кредитного калькулятора

подключить смс оплату на сайте Украина Россия Германия Польша смс оплата для того чтобы посмотреть номер телефона тлф номера тлф реальные без обмана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные технические требования:
1. Калькулятор должен в реальном времени рассчитывать по запросу пользователя суммы выплат.
2. Схема расчёта ведется по предложенной формуле и по выбранной схеме кредитования (аннуитет или классика).
3. На выходе пользователю должны быть предложены топ-5 наиболее выгодных предложений.
4. Калькулятор должен иметь доступный и понятный интерфейс
5. Итоговый результат должен отображаться в форме сравнительного графика и в форме таблиц с предложениями
Нужно создать кредитный калькулятор.
Понравившиеся работы:
http://www.express-credit.com.ua/ua/credits/calculator.html
http://unicom24.ru/creditcalc/
Сделать нужно похожий функционалу, только при нажатии на кнопку «Рассчитать» нужно не перегружать страницу (не отправлять POST-запрос). Лучше всего это сделать отправкой AJAX-запроса, но можно и на месте через JavaScript все посчитать и вывести. Серверная часть должна считаться на PHP c целью защиты данных и вывод на AJAX.
Основные технические требования:
1. Калькулятор должен в реальном времени рассчитывать по запросу пользователя суммы выплат.
2. Схема расчёта ведется по формуле и по выбранной схеме кредитования (аннуитет или классика).
3. На выходе пользователю должны быть предложены топ наиболее выгодных предложений.
4. Калькулятор должен иметь доступный и понятный интерфейс
5. Итоговый результат должен отображаться в форме сравнительного графика и в форме таблиц с предложениями
6. Модуль должен создавать блок, который я смогу поместить на выбранную страницу.
7. В модуле дополнительно нужно предусмотреть поля для вывода html-текста перед блоком и после блока. В этих полях будут различные тексты с форматированием.
8. Дизайн для блока нужно вынести в какой-то отдельный файл шаблона (CSS), чтобы была потом возможность самостоятельно поменять дизайн самого блока (цвета, шрифты, порядок вывода элементов и т.п.)
9. Данные будут браться с предоставляемого xml или вводиться пользователем самостоятельно.
a. Требуемые параметры в xml:
• банк
• процентная ставка
• комиссия ежемесячная
• комиссия единоразовая
o при этом необходимо сравнить подходит ли предложенная банком программа с учетом первоначального взноса и срока кредитования. Эти данные берутся из поля вводимого пользователем и сравниваются с данными из источника.
10. Также требуется создать возможность самостоятельно добавления xml.
Предпочтение отдается исполнителям с опытом разработки модулей. Желательно получить ссылки на сделанные модули, чтобы была ценить ваш уровень.
Интересуют разработчики с Украины.
Срок выполнения 9 дней.
Бюджет пишите в заявке к проекту.
За дополнительной информацией писать в личку.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно написать простенький аудио плеер, что то вроде того что стоит во вконтакте (на flash и html5 ) + пример его использования на страницеЗакрыт12 лет назад
Детальное писание предоставим исполнителю. Система управления сайтом: 1С-Битрикс. Общее описание доработок: - подключить в шаблоне блок, которые ранее выводился, потом отключили; - доработать функцию оформления заказа при минимальной сумме; - убрать в галерее функцию детального просмотра фото; - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Внести ряд несложных правок в сайт на wordpress. Правки типа: тут поставить телефон, тут вывести меню и т.д. Специалисту по системе - на 2-3 часа максимум. Бюджет 30 wmz.Закрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо написать на codeigniter систему следующего вида: есть база вопросов с ответами Пользователь заходит на сайт, и играет на виртуальные очки. например вопрос: первый человек в космосе ? 1) гагарин 2) путин 3) навальный 4) медведев выбирает 1 - получает 100 очков выбирает 2 - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделан сайт, но стили не слушаются. Выбираем в админке модх шрифт, ширину, не работает. Более полный список: 1. Текст в страницах не слушается разных семейств шрифтов, как отображается так и отображается. На главной все работает. 2. Таблица при ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо модифицировать стандартный модуль "Расширенный поиск" либо написать новый модуль расширенного поиска товара по параметрам: - название - производитель - длина - ширина Название и производитель можно выводить в виде списка, а размеры - в виде полей для ввода. Все ...Завершен12 лет назад
- $5
Сайт - http://bit.ly/zN3OvB Касперский выдает предупреждение об ошибке Яндекс в выдаче отмечает, что сайт угрожает безопасности. Нужно выяснить, какой код является вредоносным. Cms - Joomla.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо вывести товары в таблицу, примерно так. http://www.forum.virtuemart.ru/download/file.php?id=632&mode=view Начало есть: http://cl103457.tmweb.ru/index.php/component/virtuemart/?Itemid=103Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, есть галерея http://dl.dropbox.com/u/38608859/jcarousel/index.html она почти работает как нужно. осталось сделать позиционирование текущего слайда по центру. Задание что нужно сделать, и как работает слайдер: Слайдер сделан в виде линейки последовательных картинок, и двигаются они справа налево путем смены ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад