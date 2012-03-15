Поправить стили в модх системе

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Сделан сайт, но стили не слушаются.

Выбираем в админке модх шрифт, ширину, не работает. Более полный список:

1. Текст в страницах не слушается разных семейств шрифтов, как отображается так и отображается. На главной все работает.

2. Таблица при вставке 80% ширины косячат. Чтобы текст, ниже расположенный, не сливался с таблицей, приходится ставить BR

3. Добавляя дополнительную услугу, блок услуг слева по дизайну не расширяется, а портит дизайн.

4. Модуль вопрос ответ - текст не форматируется по ширине.

5. Ровно как текст не форматируется и в прочих страницах.

6. Да еще и к тому же - бордер совсем не слушается в таблицах. Ставлю 1, а он невидимый.

7. Косяк в верстке субменю - фон на услугах двойной выводится, вместо того чтобы быть однотонным.

12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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