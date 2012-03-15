Поправить стили в модх системе

Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице - http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделан сайт, но стили не слушаются.
Выбираем в админке модх шрифт, ширину, не работает. Более полный список:
1. Текст в страницах не слушается разных семейств шрифтов, как отображается так и отображается. На главной все работает.
2. Таблица при вставке 80% ширины косячат. Чтобы текст, ниже расположенный, не сливался с таблицей, приходится ставить BR
3. Добавляя дополнительную услугу, блок услуг слева по дизайну не расширяется, а портит дизайн.
4. Модуль вопрос ответ - текст не форматируется по ширине.
5. Ровно как текст не форматируется и в прочих страницах.
6. Да еще и к тому же - бордер совсем не слушается в таблицах. Ставлю 1, а он невидимый.
7. Косяк в верстке субменю - фон на услугах двойной выводится, вместо того чтобы быть однотонным.
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