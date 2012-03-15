[VirtueMart 2.0.2] Вывести товары в таблицу

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Надо вывести товары в таблицу, примерно так.

http://www.forum.virtuemart.ru/download/file.php?id=632&mode=view

Начало есть: http://cl103457.tmweb.ru/index.php/component/virtuemart/?Itemid=103

Virtuemart
12 лет назад
borinshtein
Денис 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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