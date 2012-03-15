[VirtueMart 2.0.2] Вывести товары в таблицу

Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице - http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо вывести товары в таблицу, примерно так.
http://www.forum.virtuemart.ru/download/file.php?id=632&mode=view
Начало есть: http://cl103457.tmweb.ru/index.php/component/virtuemart/?Itemid=103
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