Каталог документов + поиск + печать + оффлайн

Программирование интернет-магазина на основе Битрикс 11.03 На основе ТЗ нужна условная блочная верстка и программирование модулей на основе CMS Битрикс 11.03 (есть демо-версия, клиент потом купит ключ). Предлагайте цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Ищу программиста или команду. Задача, если кратко:
В данном проекте следует выделить 4 составляющие:
1. Документооборот
2. Поиск
3. Печать
4. Оффлайн просмотр
На сайте присутствует двух-уровневый каталог документов (у каждого элемента есть свой ответственный). Информацию туда собирают посредством Outlook и наполняют ручками, верстая каждую страницу. Решено это дело автоматизировать, в этом и необходима ваша помощь, чтобы получилось удобно и быстро собирать\наполнять.
Документооборот – административная панель для управления процессом сбора и наполнения справочника. Пользователь в соответствии с правами может подать информацию по своему региону, а админ или подтвердить и разместить или отправить на доработку с комментариями.
Поиск – поиск по документам размещенным в БД справочника
Печать – два способа, 1ый возможность шаблона для печати, 2ой возможность из списка галочками отметить регионы - собрать набор и...распечатать.
Оффлайн – самая не однозначная для меня часть. Хотелка следующая – админ может сформировать слепок и отправить его для последующего оффлайн просмотра (записать на флешку, отнести товарищу в тайгу).
Пожелания к технической части:
В качестве движка БД – PostgreSQL, в качестве движка сайта\справочника самописная или opensource.
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