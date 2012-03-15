Каталог документов + поиск + печать + оффлайн

Привет.

Ищу программиста или команду. Задача, если кратко:

В данном проекте следует выделить 4 составляющие:

1. Документооборот

2. Поиск

3. Печать

4. Оффлайн просмотр

На сайте присутствует двух-уровневый каталог документов (у каждого элемента есть свой ответственный). Информацию туда собирают посредством Outlook и наполняют ручками, верстая каждую страницу. Решено это дело автоматизировать, в этом и необходима ваша помощь, чтобы получилось удобно и быстро собирать\наполнять.

Документооборот – административная панель для управления процессом сбора и наполнения справочника. Пользователь в соответствии с правами может подать информацию по своему региону, а админ или подтвердить и разместить или отправить на доработку с комментариями.

Поиск – поиск по документам размещенным в БД справочника

Печать – два способа, 1ый возможность шаблона для печати, 2ой возможность из списка галочками отметить регионы - собрать набор и...распечатать.

Оффлайн – самая не однозначная для меня часть. Хотелка следующая – админ может сформировать слепок и отправить его для последующего оффлайн просмотра (записать на флешку, отнести товарищу в тайгу).

Пожелания к технической части:

В качестве движка БД – PostgreSQL, в качестве движка сайта\справочника самописная или opensource.