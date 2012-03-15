Social engine 4: доработка модуля music

Необходимо устрановить на сервер centova cast скрипт и всё что с ним связано
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Необходимо добавить возможноть скачивания треков с плейлиста модуля music для social engine 4
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