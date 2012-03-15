Интеграция сайта на 1С-Битрикс

Интеграция готовой верстки макета на wordpress, настройка и вывод функциональных модулей. На текущий момент сайт существует - http://footblogger.ru, нужно будет прикрутить новую тему и настроить шаблоны категорий и ряд плагинов. Техзадание вышлю по запросу. Если вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для итеграции сайтов на 1с-битрикс, для постоянного сдельного сотрудничества.
Рассматриваются специалисты с опытом работы на битриксе, не менее года. Есть довольно сложные проекты.
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