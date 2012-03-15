Скрипт для увеличения подписчиков

Нужно разработать скрипт, и настроить кампанию по увеличению подписчиков.

В точности как сделано у автора http://information-marketing.ru?data=[id:30160740/]

Также написать краткую инструкцию, чтобы использовать этот скрипт в дальнейшем.

Оплата строго по факту исполнения работы.

Нужен человек внятный, доброжелательный с ответственностью за срок и результат!

Опыт и примеры работ обязательны!

Ожидаемый срок - один месяц.