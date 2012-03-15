Скрипт для увеличения подписчиков

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Нужно разработать скрипт, и настроить кампанию по увеличению подписчиков.

В точности как сделано у автора http://information-marketing.ru?data=[id:30160740/]

Также написать краткую инструкцию, чтобы использовать этот скрипт в дальнейшем.

Оплата строго по факту исполнения работы.

Нужен человек внятный, доброжелательный с ответственностью за срок и результат!

Опыт и примеры работ обязательны!

Ожидаемый срок - один месяц.

12 лет назад
SVKorolev
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Demiurh
Тут 
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
50 отзывов(-3)
12 лет назад
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