Скрипт для увеличения подписчиков

Необходимо разработать скрипт - генерация текста. PHP+MYSQL, работа с mediawiki. ТЗ по запросу. контакты [email protected] skype v.o.popov ICQ 623749103
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать скрипт, и настроить кампанию по увеличению подписчиков.
В точности как сделано у автора http://information-marketing.ru?data=[id:30160740/]
Также написать краткую инструкцию, чтобы использовать этот скрипт в дальнейшем.
Оплата строго по факту исполнения работы.
Нужен человек внятный, доброжелательный с ответственностью за срок и результат!
Опыт и примеры работ обязательны!
Ожидаемый срок - один месяц.
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