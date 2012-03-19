Доработать платёжную систему для Joomshoping

Описание проекта: - Необходимо перевести сервис не использующий ajax на технологию ajax. Подробное ТЗ на руках. - Проверка всех введенных данных на страницах на стороне клиента (с помощью java скрипт). - Переделать верстку нескольких элементов на страницах. - Оптимизация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый платёжный модуль для CMS Joomla.
При его настройке вышли проблемы, которые не позволяют настроить автоматическую оплату.
Для тех, кто уже настраивал данный модуль работы будет буквально минут на 10.
+ если сработаемся, будет ещё задание по платёжным системам для джумлы.
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