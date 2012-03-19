Доработать платёжную систему для Joomshoping

Есть готовый платёжный модуль для CMS Joomla.

При его настройке вышли проблемы, которые не позволяют настроить автоматическую оплату.

Для тех, кто уже настраивал данный модуль работы будет буквально минут на 10.

+ если сработаемся, будет ещё задание по платёжным системам для джумлы.