Доработать платёжную систему для Joomshoping

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
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Есть готовый платёжный модуль для CMS Joomla.

При его настройке вышли проблемы, которые не позволяют настроить автоматическую оплату.

Для тех, кто уже настраивал данный модуль работы будет буквально минут на 10.

+ если сработаемся, будет ещё задание по платёжным системам для джумлы.

12 лет назад
lexus1991
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$13
1 день
Хороший человек, быстро понял, что требуется выполнить и сразу приступил к выполнению. Работа была сделана качественно, с пояснением всех проблем, которые мешали правильной работе скриптов. Данным фрилансером доволен!
Претезний нет, стремительная оплата.