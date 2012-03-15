Перевод сервиса на ajax (Front end)

Есть самописный движок. Необходимо добавить в бэкофис возможность добавления уникального тайтла для каждой страницы. http://www.rost-tablo.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание проекта:
- Необходимо перевести сервис не использующий ajax на технологию ajax. Подробное ТЗ на руках.
- Проверка всех введенных данных на страницах на стороне клиента (с помощью java скрипт).
- Переделать верстку нескольких элементов на страницах.
- Оптимизация времени загрузки страниц
Обязательные требования:
- Отличные знания java script, html, css.
- Желателен опыт работы с ajax без использования jquery. Хотя тут сомнения - хотел бы обсудить.
- Опыт в оптимизации страниц для более быстрой их загрузки.
Перед отправкой ТЗ хотел бы:
- увидеть пару ссылочек на проекты активно изспользующие front end программирование.
- узнать ориентировочную стоимость часа работы.
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