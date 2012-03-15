Перевод сервиса на ajax (Front end)

Описание проекта:

- Необходимо перевести сервис не использующий ajax на технологию ajax. Подробное ТЗ на руках.

- Проверка всех введенных данных на страницах на стороне клиента (с помощью java скрипт).

- Переделать верстку нескольких элементов на страницах.

- Оптимизация времени загрузки страниц

Обязательные требования:

- Отличные знания java script, html, css.

- Желателен опыт работы с ajax без использования jquery. Хотя тут сомнения - хотел бы обсудить.

- Опыт в оптимизации страниц для более быстрой их загрузки.

Перед отправкой ТЗ хотел бы:

- увидеть пару ссылочек на проекты активно изспользующие front end программирование.

- узнать ориентировочную стоимость часа работы.