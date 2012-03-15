Требуется доработка Интернет-магазина на MODx

Среди задач:

1. Доработка личного кабинета (сам компонент разрабатывать не надо, куплен модуль для Shopkeeper, надо интегрировать).

2. Для трех групп пользователей доработать условия вывода цены, акций и т.п. (более детально при обсуждении в skype).

3. Выполнение отдельных более мелких задач в паре с уже работающим над проектом программистом.

Срок выполнения работ - 10 дней (с учетом согласования задач на протяжении 1-2 дней, сдать все - до 25 марта 2012 г.). Оплата - по факту выполнения, предоплата 20%, общий бюджет - до 200 у.е. (за срыв сроков - штраф 100 грн. \ день).

Программистов, у которых вдруг "смертельно могут во время ходя проекта заболеть родственники" или сами они "вдруг попадают в больницы", или просто склонны "уходить в запой на 2-3 суток", прошу не беспокоить. Нужна стабильная подотчетная работа, на связи требуется быть ежедневно, в том числе и в выходные.

Контакты для связи: Денис, morepisem[at]rambler.ru, +38–097–400–62–13