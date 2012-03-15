Написать код меню сайта

Должны быть реализованы следующие фичи: 1. Электронный кабинет. 2. Добавление новых объявлений, фото. С постмодерацией. 3. Рассылка уведомлений по смс и е-мейл. 4. Оплата (смс - обязательно). 5. Разделы "новые объявления" и "избранные объявления" в личном кабинете. 6. Кнопка "Пожаловаться на ...
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Требуется написать красивое, но простое меню (Наверняка у Вас уже есть такое, т.е. просто адаптировать надо) на Яве или любом другом языке согласно принципу "Вставил код в страницу html - заработало".
Оплата в WebMoney & PayPal
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