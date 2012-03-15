Создание социальной сети на PHPFOX

Создания сотсеалной сети на PHPFOX вся графическая работа будет предоставлена а также будет предоставлен сервер уже с установленой PHPFOX а также помощь с наши стороны, оснавная функсиональность сети уже существует в PHPFOX не нада будет програмировать многа (минимальное програмирования ). требования : хорошое знание PHPFOX, CSS, HTML, Jquery, Ajax, Php, Высокая качества работы, просьба прислать информацию когда можете начинать работу и примерно сколько продлится