Онлайн-заявка и обратный звонок нужны на Vam Shop

1. Онлайн-заявка:

должна встраиваться в стандартную страничку, поля: фио, город, компания, емэйл, телефон, Как Вы узнали о нашей компании? (выпадающее меню, сам вставлю пункты), направление (выпадающее меню, сам вставлю пункты + поле для самостоятельного заполнения), + нужна простая капча.

2. Обратный звонок:

в виде всплывающего окна (но такого, которое не блокируется антивирусом и т.п... м.б. это по-другому называется, я не знаю), поля: имя, телефон, время (выпадающее меню, сам вставлю пункты), комментарий, + нужна простая капча.

зы потом вероятно потребуется доработка/усложнение - разумеется оплачу дополнительно.