Форма обратной связи для Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен4 заявки247 просмотров
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Необходимо сделать форму обратной связи для джумла 1.5 Срок до конца дня .

Жду предложений. Космические цены можете не выставлять т.к. сам фрилансер и в стоимости работ очень хорошо ориентируюсь.

Сама форма во вложении.

Joomla
12 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Всё ок
Всё прошло отлично. Рекомендую.