Приватно для Тихомиров Артём (lesli007)

Портал: http://ovosh.agroru.com/doska/ На портале интересует следующие разделы «Овощи», «Фрукты», «Салаты и зелень», «Ягоды». Необходимо спарсить все объявления, которые в этих разделах. Кроме этого вверху страницы есть поле для поиска. Через это поле необходимо прогнать список с ...