Написать парсер для olx.ru

Портал: http://www.olx.ru/

На портале интересует раздел «Пищевая промышленность, продукты питания»: http://www.olx.ru/cat-391

Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия».

После того ,как вошли в раздел, вверху есть поле для поиска и соседнее поле, в котором выбран нужный нам раздел. Через поле поиска необходимо прогнать список с названиями товаров.

Этот список прилагается в файле к данному ТЗ.

Обратите внимание, чтобы во время поиска рядом с полем поиска был выбран раздел «Пищевая промышленность….» иначе поиск пойдет по всем рубрикам, что нам не нужно.

В качестве результатов поиска будут объявления о купле / продаже товаров, поименованных в списке из файла.

Необходимо отпарсить объявления за весь период. Полученные результаты представить в виде файла формата excel или cvs. В парсере необходимо предусмотреть возможность исключить повторный парсинг одних и тех же объявлений при повторном запуске парсера.

Сделать парсер надо как приложение, чтобы была в последующем возможность его запускать самостоятельно.

Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.

Более подробная информация во вложении.