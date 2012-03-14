Написать парсер для olx.ru

На сайт загружен Flash, который запрограммирован на подгрузку в него текста из XML файла. и Flash, и XML лежат в одной папке на FTP. Надо сделать возможность заливать XML через админку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Портал: http://www.olx.ru/
На портале интересует раздел «Пищевая промышленность, продукты питания»: http://www.olx.ru/cat-391
Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия».
После того ,как вошли в раздел, вверху есть поле для поиска и соседнее поле, в котором выбран нужный нам раздел. Через поле поиска необходимо прогнать список с названиями товаров.
Этот список прилагается в файле к данному ТЗ.
Обратите внимание, чтобы во время поиска рядом с полем поиска был выбран раздел «Пищевая промышленность….» иначе поиск пойдет по всем рубрикам, что нам не нужно.
В качестве результатов поиска будут объявления о купле / продаже товаров, поименованных в списке из файла.
Необходимо отпарсить объявления за весь период. Полученные результаты представить в виде файла формата excel или cvs. В парсере необходимо предусмотреть возможность исключить повторный парсинг одних и тех же объявлений при повторном запуске парсера.
Сделать парсер надо как приложение, чтобы была в последующем возможность его запускать самостоятельно.
Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.
Более подробная информация во вложении.
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Имеется база доступная для всех в открытом доступе. http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LDoIwFAW_xS-4t09gKdbaGnklILQb0oUxGAEXxu8Xdm7Uc5aTyYCH5VN4DdfwHOYp3KEDL_tGlWlCjwwLzQVSvYuzklYUM7ZwJ_u8oI3mlpBY7glSaXh6Ols8KPbHbtfeb3_l-GVbhNzM4wUc-OijUxqFNhFGy1qySkRQw2Ps8Mbd5g3Juljc/dl2/d1/L0lDU0lKSmdvS1VRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VKUm1FQXdBbkJjRXprbFNVeVEhL1lBNDU0NTAtNUYwc3R5ajBzcnlqMHNueXZ3ISEvN19VRFBCOTJKMzBPUEhEMEk5NUhGNlQ2M1E1Ny9uRmZfXzQzMi9tYXhMZXZlbC8wL25vZGVJZC9hY05hbWUvY2xpY2tUcmVl/#7_UDPB92J30OPHD0I95HF6T63Q57 Но вот беда, найти по ней что-либо не возможно. Необходим скрипт для поиска по базе по ключевому слову.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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