Генерирование страниц сайта.

Требуется написать скрипт, который бы делал редирект по ссылке, как реализовано здесь: Там, если нажать на ссылку - кидает на страницу через некоторое время. http://lentalib.ru/Drugie-poety:-L---R/6064-post6064.html Каждая ссылка на каждой странице сайта, имеет рандомный вид, вида: http://lentalib.ru/redirect/index.php?q=aHR0cCUzQSUyRiUyRmdvb2dsZWZmaWxlaXMuaTg5LmluJTJGJTNGciUzRDg4OTQlMjZsJTNEJTI2c2l6ZSUzRDQxOTQzMDQwJTI2cSUzRCUyNUQwJTI1QTIlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QkQlMjVEMSUyNThCJTI1RDAlMjVCNSUyNTIwJTI1RDAlMjVCMCUyNUQwJTI1QkIlMjVEMCUyNUJCJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1Qjg= Вот эти вот наборы ...