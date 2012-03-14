Сделать редирект на ссылку.

Необходимо создать Интернет-магазин на основе 1С. Нужна совместимость с 1С, чтобы товары потом было легче загружать и вести учет. Функционал и структура сайта примерно как petrovichstd.ru. Но может быть вы предложите более интересный и удобный вариант. Заполнение сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт, который бы делал редирект по ссылке, как реализовано здесь:
Там, если нажать на ссылку - кидает на страницу через некоторое время.
http://lentalib.ru/Drugie-poety:-L---R/6064-post6064.html
Каждая ссылка на каждой странице сайта, имеет рандомный вид, вида:
http://lentalib.ru/redirect/index.php?q=aHR0cCUzQSUyRiUyRmdvb2dsZWZmaWxlaXMuaTg5LmluJTJGJTNGciUzRDg4OTQlMjZsJTNEJTI2c2l6ZSUzRDQxOTQzMDQwJTI2cSUzRCUyNUQwJTI1QTIlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QkQlMjVEMSUyNThCJTI1RDAlMjVCNSUyNTIwJTI1RDAlMjVCMCUyNUQwJTI1QkIlMjVEMCUyNUJCJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1Qjg=
Вот эти вот наборы букв для каждой ссылки определённой на сайте, как я понял разные.
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