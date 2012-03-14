Сделать редирект на ссылку.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Требуется написать скрипт, который бы делал редирект по ссылке, как реализовано здесь:

Там, если нажать на ссылку - кидает на страницу через некоторое время.

http://lentalib.ru/Drugie-poety:-L---R/6064-post6064.html

Каждая ссылка на каждой странице сайта, имеет рандомный вид, вида:

http://lentalib.ru/redirect/index.php?q=aHR0cCUzQSUyRiUyRmdvb2dsZWZmaWxlaXMuaTg5LmluJTJGJTNGciUzRDg4OTQlMjZsJTNEJTI2c2l6ZSUzRDQxOTQzMDQwJTI2cSUzRCUyNUQwJTI1QTIlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QkQlMjVEMSUyNThCJTI1RDAlMjVCNSUyNTIwJTI1RDAlMjVCMCUyNUQwJTI1QkIlMjVEMCUyNUJCJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1Qjg=

Вот эти вот наборы букв для каждой ссылки определённой на сайте, как я понял разные.

12 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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