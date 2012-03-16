Необходимо реализовать проект - интернет-аукцион новых и б/у запчастей автомобилей. Цель: создание современного интернет-рынка б/у и новых автозапчастей с понятным администрированием и удобным пользовательским интерфейсом в соответствии с утвержденным дизайном Назначение: торговая площадка с определенным порядком поиска, ...
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Добрый день!
Необходима разработка шаблона для CMS DLE на основе готовой верстки.
Указывайте сроки, цены, контакты.
Заранее спасибо!
С уважением, Екатерина!
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