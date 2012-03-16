Разработка шаблона для CMS DLE

Веб-программированиеЗавершен3 заявки158 просмотров
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Добрый день!

Необходима разработка шаблона для CMS DLE на основе готовой верстки.

Указывайте сроки, цены, контакты.

Заранее спасибо!

С уважением, Екатерина!

12 лет назад
Astra_R
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
web-maker
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Работаем с Александром довольно долгое время. Качество работы и цены устраивают на 100%! Рекомендую как отличного специалиста по DLE. Александр, спасибо за работу!Так держать!:)
С Екатериной работаю довольно долго, рекомендую как адекватного и положительного заказчика. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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