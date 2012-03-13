Сайт коллективных покупок

Хочется завести хомяка на WordPress с использованием шаблона iBlog Pro от PageLines (https://www.pagelines.com) Нужна будет локализация на русский, вполне возможно что через девелоперский аккаунт на сайте разработчика, и настройка движка с этим шаблоном. Сам шаблон будет куплен ...