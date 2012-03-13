Добавление раздела "Тесты" на сайте инт-маг.

Необходимо интегрировать в WP плагин живую кнопку “Мне нравиться” социальной сети ВКонтакте через API ВКонтакте Т.е. при изменении состояния кнопки (после её нажатия) на моём сайте, происходило нужное действие. Подробнее с исполнителем. Требования к кандидату: знание PHP, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Характеристика:
Каждый тест преставляет собой результаты испытаний нескольких моделей шин одного типоразмера (одинаковые параметры сезон, тип, ширина, диаметр ) в некотором "издании" (ADAC, Auto Zeitung, За рулем и т.д.).
В каждом тесте есть параметры обшие для теста (издание, название теста, дата проведения теста, список моделей участвовавших в тесте, тип шин в тесте, сезон шин в тесте, диаметр шин в тесте, методика проведения испытаний (может быть одинаковой для нескольких тестов), общие результаты теста - включают графику и текст), а также результаты по каждой модели в тесте (достоинства, недостатки, вердикт, место в рейтинге, места в предыдущих рейтингах, ссылки на предыдущие
рейтинги).
Техзадание:
Модели шин в должны быть привязаны к существующим моделям в базе сайта, изображение модели шин согласно данным для модели шины базы данных сайта. На странице модели в каталоге шин сайта при участии ее в каком-либо тесте должно быть упоминание об этом с ссылкой на соответствующий тест/тесты.
Должна быть предусмотрена возможность поиска теста по параметрам (сезонность шин в тесте, диаметр шин, тип шин, бренд, дата проведения теста (разбивка по году?)
Также необходима реализация раздела в панели администрирования:
- возможность добавлять, изменять, удалять отдельные тесты,
- добавлять, изменять, удалять отдельные издания тестов,
- добавлять, изменять, удалять методики тестирования.
При редактировании теста подбор моделей шин в тесте осуществляется из базы моделей сайта, с просмотром характеристик данной модели (для выявления возможных ошибок в базе) и просмотром изображений данной модели.
Для страниц должен работать механизм ЧПУ.
Технологии реализации задания: PHP5+MySQL+Smarty, желательно использование AJAX
После общения предоставлю макеты страниц.
Жду ваших ценовых предложений. Обязательно указывайте срок, за который вы в состоянии это сделать.
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