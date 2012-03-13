Добавление раздела "Тесты" на сайте инт-маг.

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Характеристика:

Каждый тест преставляет собой результаты испытаний нескольких моделей шин одного типоразмера (одинаковые параметры сезон, тип, ширина, диаметр ) в некотором "издании" (ADAC, Auto Zeitung, За рулем и т.д.).

В каждом тесте есть параметры обшие для теста (издание, название теста, дата проведения теста, список моделей участвовавших в тесте, тип шин в тесте, сезон шин в тесте, диаметр шин в тесте, методика проведения испытаний (может быть одинаковой для нескольких тестов), общие результаты теста - включают графику и текст), а также результаты по каждой модели в тесте (достоинства, недостатки, вердикт, место в рейтинге, места в предыдущих рейтингах, ссылки на предыдущие

рейтинги).

Техзадание:

Модели шин в должны быть привязаны к существующим моделям в базе сайта, изображение модели шин согласно данным для модели шины базы данных сайта. На странице модели в каталоге шин сайта при участии ее в каком-либо тесте должно быть упоминание об этом с ссылкой на соответствующий тест/тесты.

Должна быть предусмотрена возможность поиска теста по параметрам (сезонность шин в тесте, диаметр шин, тип шин, бренд, дата проведения теста (разбивка по году?)

Также необходима реализация раздела в панели администрирования:

- возможность добавлять, изменять, удалять отдельные тесты,

- добавлять, изменять, удалять отдельные издания тестов,

- добавлять, изменять, удалять методики тестирования.

При редактировании теста подбор моделей шин в тесте осуществляется из базы моделей сайта, с просмотром характеристик данной модели (для выявления возможных ошибок в базе) и просмотром изображений данной модели.

Для страниц должен работать механизм ЧПУ.

Технологии реализации задания: PHP5+MySQL+Smarty, желательно использование AJAX

После общения предоставлю макеты страниц.

Жду ваших ценовых предложений. Обязательно указывайте срок, за который вы в состоянии это сделать.

12 лет назад
Andriano555
Андрей 
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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