Создание сайта на WordPress + iBlog Pro

Хочется завести хомяка на WordPress с использованием шаблона iBlog Pro от PageLines (https://www.pagelines.com)

Нужна будет локализация на русский, вполне возможно что через девелоперский аккаунт на сайте разработчика, и настройка движка с этим шаблоном.

Сам шаблон будет куплен официально.

Место под хостинг есть.

Дополнительно хочется получить установленные сео плагины.

Ну и возможно занудство с просьбами понять как оно все работает.

Оплата с пластиковой карты по факту.

Желательно линки на реализованные проекты на основе шаблонов от PageLines.