Написание двух плагинов для wordpress

На сайте имеется флеш-меню со сладйером http://valeka.tf9.ru/assets/flash/index0.html# Необходимо: 1. сделать что бы адрес картинок и хмл передавать через параметры при запуске объекта (вернее часть адреса) или вшить туда нужную адресацию; 2.разобрать и сделать редактируемой. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. нужен плагин типа TDO mini forms для публикации записей
в общем надо получить плагин для публикации записи на сайт как с регистрацией, так и без нее. при этом пользователь должен иметь возможность редактировать свои публикации, загружать видео или ссылки с видеосерверов, загружать аудио файлы и картинки. Должен быть предусмотрен выбор рубрики и подрубрик для загружаемых записей. обязательно капчу с цифорками с картинки и капчу с вопросом и ответом.
теоретически плагин можно делать без админки если это сильно повлияет на стоимость, но в этом случае должен быть подробный мануал и комментарии все строк в самом плагине
2. плагин для учета количества просмотров страницы с привязкой к ip и cookies. Нужно, чтобы можно было учитывать сколько раз просмотерна страница и в профиле у каждого пользователя был кошелек. На него за каждый уникальный просмотр будут начислятся балы. Возможно есть сымсл в этот же плагин засунуть отображение самомго профиля.
Жду ваших комментариев вопросов и ценовых предложений.
ТЗ конкретизируем более подробно при необходимости.
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