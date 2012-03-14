Написание двух плагинов для wordpress

1. нужен плагин типа TDO mini forms для публикации записей

в общем надо получить плагин для публикации записи на сайт как с регистрацией, так и без нее. при этом пользователь должен иметь возможность редактировать свои публикации, загружать видео или ссылки с видеосерверов, загружать аудио файлы и картинки. Должен быть предусмотрен выбор рубрики и подрубрик для загружаемых записей. обязательно капчу с цифорками с картинки и капчу с вопросом и ответом.

теоретически плагин можно делать без админки если это сильно повлияет на стоимость, но в этом случае должен быть подробный мануал и комментарии все строк в самом плагине

2. плагин для учета количества просмотров страницы с привязкой к ip и cookies. Нужно, чтобы можно было учитывать сколько раз просмотерна страница и в профиле у каждого пользователя был кошелек. На него за каждый уникальный просмотр будут начислятся балы. Возможно есть сымсл в этот же плагин засунуть отображение самомго профиля.

Жду ваших комментариев вопросов и ценовых предложений.

ТЗ конкретизируем более подробно при необходимости.